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Konya’da koca vahşeti! Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini vurup intihara teşebbüs etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Konya’da koca vahşeti! Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini vurup intihara teşebbüs etti

Konya’da uzaklaştırma kararı beş gün önce biten 30 yaşındaki Tahsin Eser, ayrı yaşadığı 32 yaşındaki eşi Hatice Eser’i araçta çıkan tartışmada silahla kafasından ve göğsünden yaraladı. Olayın akabinde aracıyla emniyet güçlerinden kaçarken kaza yapan Tahsir Eser, aynı silahla kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin sürdüğü ifade edildi.

Olay, saat 01.00 sularında Konya'nın Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'nde gerçekleşti. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce sona eren Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan ayrı yaşadığı eşi Hatice Eser ile konuşmak için görüştü.

HEM BAŞINA HEM GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Çift, 70 AAZ 315 plakalı otomobille giderken, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.

Eşini araçtan indiren Eser, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SABIKASI KABARIK

Polis ekipleri kaçan Tahsin Eser'in otomobilini Saraçoğlu Caddesi'nde fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser yoluna devam etti, polis de peşine düştü.

Takip sırasında Eser'in otomobili, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak'ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı.



Polisin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Eser çiftinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Eşini vurdu, yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı EŞİNİ VURDU, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI

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