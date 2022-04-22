Konya’da koca vahşeti! Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini vurup intihara teşebbüs etti
Konya’da uzaklaştırma kararı beş gün önce biten 30 yaşındaki Tahsin Eser, ayrı yaşadığı 32 yaşındaki eşi Hatice Eser’i araçta çıkan tartışmada silahla kafasından ve göğsünden yaraladı. Olayın akabinde aracıyla emniyet güçlerinden kaçarken kaza yapan Tahsir Eser, aynı silahla kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin sürdüğü ifade edildi.
Olay, saat 01.00 sularında Konya'nın Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'nde gerçekleşti. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce sona eren Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan ayrı yaşadığı eşi Hatice Eser ile konuşmak için görüştü.
HEM BAŞINA HEM GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ
Çift, 70 AAZ 315 plakalı otomobille giderken, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.
Eşini araçtan indiren Eser, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SABIKASI KABARIK
Polis ekipleri kaçan Tahsin Eser'in otomobilini Saraçoğlu Caddesi'nde fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser yoluna devam etti, polis de peşine düştü.
Takip sırasında Eser'in otomobili, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak'ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı.
Polisin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Eser çiftinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...
- 23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları
- Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi
- Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?
- İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- 3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan ayı 5-6 Mayıs eklenecek mi? 2022 Bayram tarihleri...
- Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...