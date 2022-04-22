Konya’da koca vahşeti! Uzaklaştırma kararı biter bitmez eşini vurup intihara teşebbüs etti





Polisin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Eser çiftinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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