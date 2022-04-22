Konya’da gözü dönen adam karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi başına sıktı

Konya’da bir kişi, tartıştığı eşini yanındaki silahla kafasından yaralayarak aracı ile olay yerinden uzaklaştı. Emniyet güçlerini fark ederek otomobiliyle kaçan zanlı aynı istikamette hareket halindeki bir araca çarparak durdu. Eşini yaraladığı silahla başına ateş ederek kendisini de ağır yaraladı.

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