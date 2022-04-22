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Kocaeli’nde 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Kocaeli’nde 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti

Kocaeli'nde çatı katında çakmakla oyun oynayan 3 yaşındaki bebek yangına neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında gerçekleşti.

OĞLUNU ALIP EVDEN KAÇTI

İddiaya göre, 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı esnada yangın çıktı. O sırada çatı katına gelen anne, alevleri görünce oğlunu alarak evden çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangının diğer evlere sıçramasını önledi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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