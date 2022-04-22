Kocaeli’nde 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti

DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangının diğer evlere sıçramasını önledi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.