İYİ Partili belediyeden skandal: Sokak köpeklerini ilçe çöplüğüne terk ettiler!
Çorum'da resmi plakalı kamyon, Sungurlu ilçesinden toplanan çok sayıda sokak köpeğini kent çöplüğüne bıraktı. İYİ Partili Sungurlu belediyesinde yaşanan bu olayın ardından Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz” dedi.
İskilip yolu üzerindeki Karapürçek çöplüğüne önceki gün resmi plakalı bir kamyondan çok sayıda sokak köpeği bırakıldı. O anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Belediye yetkilileri sokak köpeklerinin çöplüğe bırakılması ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını söyledi.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Belediye olarak kısırlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.
Şehrimizde zaman zaman popülasyonların artığını, farklı hayvanların geldiğini, ancak bunların nasıl ne şekil getirilip bırakıldığına dair elimizde bir delilimiz yoktu.
Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü ve popülasyonların artış nedenlerinden birisinin bu olduğunun resmi kayıtlarımıza girmiş bulunmakta. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz" dedi.
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