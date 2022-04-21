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İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Evinden çıkanlar ‘savaşta mıyız’ dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Evinden çıkanlar ‘savaşta mıyız’ dedirtti

İstanbul'da cinayetten hapishaneye giren eşinden sonra Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretinin merkez noktasına yerleşen "Hanımağa" lakaplı kaçak Pınar D., emniyet güçlerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Esenler Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 13 sabıka kaydı olan Pınar D.'nin evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanında el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan Pınar D., sevk edildiği adliyede tutuklanarak hapishaneye konuldu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin hapishaneye gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla bilinen Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu. Pınar D.'nin Esenler'deki bir evde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı doğrultusunda gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konu olan adrese baskın gerçekleştirdi.

"SAVAŞTA MIYIZ"

Polis adreste bulunan Pınar D.'nın kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, "savaşta mıyız" dedirten bir manzarayı da gün yüzüne çıkardı. Evde 360 adet uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala; otoparkta ise pompalı tüfek bulundu.

Pınar D.'nin evde bulunmaması nedeniyle teknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren polis, 10 gün sonra aynı adrese ikinci kez operasyon düzenledi.

Baskınla daireye giren Esenler Emniyeti yakaladığı Pınar D.'yi az miktar uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına aldı.

SABIKASI KABARIK

Hanımağa'nın emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, evden hırsızlık ve intihara teşebbüs suçlarından 13 kaydının olduğu ortaya çıktı.

"HAİN KÖPEKLER BİR KADINLA UĞRAŞACAK KADAR ACİZSİNİZ"

Hanımağa, sevk işlemleri sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşarak "Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim.

Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın, size güzel günler yaşatmak dileğiyle" notunu düştü.

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