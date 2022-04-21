İstanbul’un Hanımağa’sı yakalandı: Evinden çıkanlar ‘savaşta mıyız’ dedirtti

İstanbul'un Esenler ilçesinde cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin hapishaneye gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla bilinen Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu. Pınar D.'nin Esenler'deki bir evde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı doğrultusunda gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konu olan adrese baskın gerçekleştirdi.