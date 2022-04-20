Hatay’da annesinin kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Elif bugün defnedildi! Asit içen anne kurtarılamadı

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLEN ELİFVE ASİT İÇEN ANNE KURTARILAMADI

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.