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Hatay'da annesinin kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Elif bugün defnedildi! Asit içen anne kurtarılamadı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Hatay’da annesinin kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Elif bugün defnedildi! Asit içen anne kurtarılamadı

Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen Bahar Sarıbaş'ın bıçaklayarak öldürdüğü 9 yaşındaki kızı Elif Eylül Sarıbaş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay İskenderun'da ikamet eden 33 yaşındaki Bahar Sarıbaş, bir süredir kocasından ayrı yaşıyordu.

YAKINLARI HABER ALAMADI

Dün öğlen saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Bahar Sarıbaş'tan haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti.

KAPIYI AÇTIKLARINDA KORKUNÇ MAZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Yedek anahtar vasıtasıyla kapıyı açan yakınlar, anne Sarıbaş ile kızını yan yana hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLEN ELİFVE ASİT İÇEN ANNE KURTARILAMADI

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi, bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNE-KIZ AYRI YERLERE DEFNEDİLECEK

Kızını öldürüp intihar eden Bahar Sarıbaş'ın cenazesinin ise Hatay'ın Belen ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü 9 YAŞINDAKİ KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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