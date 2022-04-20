Balıkesir'deki baltalı cinayetin görüntüleri çıktı
YAŞAM DHA
Balıkesir'de 48 yaşındaki Mustafa Ateş'in, para meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda 23 yaşındaki Salih Y. tarafından baltayla katledildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi'nde geçen gün yaşanan vahşette, kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı.
BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI
Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.'ye beyzbol sopasıyla saldırdı.
BALTAYLA VURDU
Kenan Y.'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş'e vurdu.
O ANLAR KAMERADA
Mustafa Ateş'in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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