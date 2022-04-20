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Balıkesir'deki baltalı cinayetin görüntüleri çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Balıkesir’deki baltalı cinayetin görüntüleri çıktı

Balıkesir'de  48 yaşındaki Mustafa Ateş'in, para meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda 23 yaşındaki Salih Y. tarafından baltayla katledildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi'nde geçen gün yaşanan vahşette, kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.'ye beyzbol sopasıyla saldırdı.

BALTAYLA VURDU

Kenan Y.'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş'e vurdu.

O ANLAR KAMERADA

Mustafa Ateş'in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltındaki Kenan Y. ile oğlu Salih Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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