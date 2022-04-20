20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı

Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı

TARİH
Giriş Tarihi: 20.04.2022
ABONE OL
Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay aralarında Aydın Müze Müdürü ve yardımcısının bulunduğu Aydın merkezli 11 ili kapsayan ve 36 kişinin gözaltına alınıp 4 kişinin tutuklandığı tarihi eser kaçakçılığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Her şeyin Kuşadası’ndaki bir inşaat alanında 2021 yılının mayıs ayında ortaya çıkarılan 2100 yıllık tarihi su kemerinin bulunması ile başladığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA