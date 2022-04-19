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Hatay’da cani anne kan dondurdu! 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Hatay’da cani anne kan dondurdu! 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Hatay'da meydana gelen vahşet tüyler ürpertti. İskenderun ilçesinde psikolojik problemlerin olduğu aktarılan anne Bahar Sarıbaş, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayarak katletti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen 33 yaşındaki Bahar Sarıbaş, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayarak öldürdükten sonra asit içerek intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan Sarıbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

YAKINLAR EVE GİRDİKLERİNDE ANNE KIZ HAREKETSİZDİ

Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kızı kızını hareketsiz buldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİNİK ELİF KURTARILAMADI

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİASI

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Bahar Sarıbaş'ın eşinden ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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