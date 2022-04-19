İstanbul'da taksici dehşeti! Turisti önce darp etti sonra yere fırlattı
İstanbul Ataşehir'de Fas uyruklu Fransa vatandaşı kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini iddia etti. Yaşanan olay sonrası Taksi şoförü tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, taksi şoförü gözaltına alındı. İşte o anlar...
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Taksi şoförü tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Trafikten men edilen taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.
TAKSİCİ İLE YOLCU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Fransa vatandaşı kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi.
KAFASINI KAPIYA VURDU YERE FIRLATTI
Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü.
Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti.
Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
Bir mahalle sakini, "Bayanı bayağı bir sürüklemiş. Ben de bir taksiciyim. Bunun yaptığı tamamen çirkin ve yanlış. Ben ceza almasını istiyorum. Bu taksiciliğe yakışmayan bir şey. Ücret konusunda bin lira meselesi geçmiş. Kadının beyanı o. Ama nasıl ben görmedim" dedi. Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
TAKSİ TRAFİKTEN MEN
Öte yandan, yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından muayenesi olmadığı belirlenen taksi, trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.
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