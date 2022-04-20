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Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Malatya’da deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 00.42'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem olduğu belirtildi. Deprem yerden 7 kilometre aşağıda gerçekleşti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 00.42'deki deprem yerden 7 kilometre aşağıda gerçekleşti.

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