Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi: Sizin anılarınız bizim için çok kıymetli

"ZİYARETİNDEN ONUR, ŞEREF DUYDUK"

Huzurevinde 27 senedir kaldığını anlatan 87 yaşındaki Güngör Başyiğit, Emine Erdoğan ve Bakan Yanık'la birlikte iftar yapmaktan, onlarla aynı masayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

Fikriye Noktaoğlu ise "Yaklaşık 25 yıldır huzurevinde kalıyorum. Çok güzel bir iftardı. Emine Erdoğan'ı yakından görebilmeyi, onu öpebilmeyi çok istiyordum. Sağ olsun isteğimi geri çevirmedi, çok mutlu oldum." dedi.

Mardinli olduğunu ve 4,5 yıldır huzurevinde kaldığını belirten Lami Baykal da "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ı huzurevinde görmekten çok mutlu olduk. Ziyaretinden onur, şeref duyduk. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanımız da bu ülke için çok değerliler. Allah onlara sağlıklı, uzun ömürler versin." diye konuştu.