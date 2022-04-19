Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi: Sizin anılarınız bizim için çok kıymetli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleri ile iftarını yaptı. Yaşlı vatandaşlar, Emine Erdoğan'a "Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgilerimizi ilet." ricasında bulunurken, Emine Erdoğan'a 2019'da vefat eden huzurevi sakini Ahmet Onan'ın yaptığı tablo hediye edildi.
Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Ziyaretten bilgisi olmayan huzurevi sakinleri, yemekhanede karşılarında Emine Erdoğan'ı gördüklerinde şaşkınlık ve sevinç yaşadı.
"CUMHURBAŞKANIMIZA SEVGİLERİMİZİ İLET"
İftar vaktinde ezanı imam olan huzurevi sakini Bilal Coşkun okudu. İftarın ardından yaşlı vatandaşlarla tek tek sohbet edip yaşam hikayelerini dinleyen Emine Erdoğan, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Huzurevi sakinleri de Emine Erdoğan'a aileleri, torunları, meslekleri ve gençlik zamanlarına duydukları özlemi anlattı. Hem duygusal ve hem de keyifli anların yaşandığı ziyarette yaşlı vatandaşlar, Emine Erdoğan'a "Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgilerimizi ilet." ricasında bulundu.
İftar programında Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.
"ZİYARETİNİZLE YAZACAK YENİ ANILARIM OLDU"
Huzurevinin Bocce takımında yer alan yaşlı vatandaşlar Emine Erdoğan'a bu sporu çok sevdiklerini anlatırken huzurevi sakini eski milli basketbolcu 74 yaşındaki Özcan Yaykın da kitap yazdığını dile getirdi.
Emine Erdoğan'ın "Yazmanız çok güzel, sizin anılarınız çok kıymetli." sözleri üzerine Yaykın, "Sizin ziyaretinizle yazacak yeni anılarım da oldu." yanıtını verdi.
"ZİYARETİNDEN ONUR, ŞEREF DUYDUK"
Huzurevinde 27 senedir kaldığını anlatan 87 yaşındaki Güngör Başyiğit, Emine Erdoğan ve Bakan Yanık'la birlikte iftar yapmaktan, onlarla aynı masayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
Fikriye Noktaoğlu ise "Yaklaşık 25 yıldır huzurevinde kalıyorum. Çok güzel bir iftardı. Emine Erdoğan'ı yakından görebilmeyi, onu öpebilmeyi çok istiyordum. Sağ olsun isteğimi geri çevirmedi, çok mutlu oldum." dedi.
Mardinli olduğunu ve 4,5 yıldır huzurevinde kaldığını belirten Lami Baykal da "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ı huzurevinde görmekten çok mutlu olduk. Ziyaretinden onur, şeref duyduk. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanımız da bu ülke için çok değerliler. Allah onlara sağlıklı, uzun ömürler versin." diye konuştu.
EMİNE ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE
Öte yandan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ziyaretinde Emine Erdoğan'a 2019'da vefat eden huzurevi sakini Ahmet Onan'ın yaptığı tablo hediye edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...
- KPSS BAŞVURU TARİHİ: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?
- 1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK'ya dilekçe ile başvuru yapın...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarasına göre...
- Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT'yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...
- HAC KURALARI SON DAKİKA: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...
- MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? 1,2,3,4,5,6. sınıflar...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU EKRANI: Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde yapılacak?
- Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?
- İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili 9 gün mü, kaç gün olacak? SON DAKİKA HABERLER
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM yetenek değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?