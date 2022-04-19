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Bilecik'te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Bilecik’te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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