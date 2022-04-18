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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trakya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu bölgede, araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.

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