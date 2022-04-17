SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

SON DAKİKA METEOROLOJİ VE HAVA DURUMU HABERİ: Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı (18-19 Nisan 2022 Pazartesi) günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sağlım sorunu olan vatandaşlar uyarıldı. Araç sahiplerinin de dikkatli olması belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberimizin ayrıntıları…