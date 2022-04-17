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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

SON DAKİKA METEOROLOJİ VE HAVA DURUMU HABERİ: Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı (18-19 Nisan 2022 Pazartesi) günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sağlım sorunu olan vatandaşlar uyarıldı. Araç sahiplerinin de dikkatli olması belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberimizin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.04.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 23:09
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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

SON DAKİKA HABERLERİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

Toz taşınımının Doğu Akdeniz'de 19 Nisan Salı sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 20 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Arabası olanlar dikkat…

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.