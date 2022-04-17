İstanbul’da yağmur devam edecek mi? Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu açıklaması

HAVA SICAKLIĞI 2 İLE 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.