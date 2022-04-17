İstanbul'da yağmur devam edecek mi? Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu açıklaması
İstanbul'da başlayan sağanak yağış için Meteoroloji'den açıklama geldi. 5 günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara'da sağanak yağışların hafta boyunca etkili olacağını belirtti. Yurdun diğer kesimlerinde de yağmurlarla birlikte hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi var. Peki İstanbul'da yağmur kaç gün devam edecek. İşte 5 günlük hava durumu.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan sağanak yağış hafta sonunda da devam etti. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada haftanın bazı iller için az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, kapalı ve yağmurlu illerin sayısı da oldukça fazla.
MARMARA DA YAĞIŞ VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava durumu raporu açıklamasında dikkatleri İstanbul çekti.
Marmara'daki yağışlı havadan etkilenecek olan İstanbul'u Pazartesi gününden itibaren sağanak yağmurlu bir hava bekliyor.
Yağışlı havanın etkisiyle yurt genelinde hava sıcaklıklarının da 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı Marmara'da güneşli hava ise cuma günü kendini gösterecek.
HAVA SICAKLIĞI 2 İLE 5 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KOCAELİ 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 29°C, Az bulutlu
ANTALYA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA 22°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS 21°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.
AMASYA 27°C, Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 26°C, Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM 16°C, Parçalı bulutlu
KARS 15°C, Parçalı bulutlu
MALATYA 24°C, Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, Parçalı bulutlu
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