Son dakika: Kadıköy'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina...
Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de korkutan bir olay yaşandı. İlçede, yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kadıköy Kozyatağı'nda Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışma esnasında göçük meydana geldi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.
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