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Son dakika: Valilik duyurdu! Hakkari'de 15 günlük yasak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika: Valilik duyurdu! Hakkari’de 15 günlük yasak

Son dakika: Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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