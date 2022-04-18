Polisin dikkati felaketi önledi! Halk otobüslerini kundaklayacaktı
Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kundaklaması karşılığında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alacak olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Zanlının telefonundan keşif videoları çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının Kocaeli'de kundaklama eylemi yapacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde eylem aşamasındaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "Benimle irtibat kuran örgüt mensupları araçları yakarak eylem gerçekleştirmemi istedi. Bunun karşılığında ise bana 5 bin dolar verileceğini söylediler. Ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandım" dedi.
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