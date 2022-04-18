Polisin dikkati felaketi önledi! Halk otobüslerini kundaklayacaktı

Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde eylem aşamasındaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "Benimle irtibat kuran örgüt mensupları araçları yakarak eylem gerçekleştirmemi istedi. Bunun karşılığında ise bana 5 bin dolar verileceğini söylediler. Ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandım" dedi.