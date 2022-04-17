Sosyal medyada örgütlenip şikayetçi oldular! Tereyağı diye sattıkları ürün bakın ne çıktı

Fiyatının 80 TL olduğunu söyledi. Süt, köy yumurtası da sattığını söyledi. Yağı evde açtığımda tereyağı olmadığını fark ettim. Margarin ve patates püresi karışımı gibi bir şeydi. Başka komşularıma da benim kapımda yazan ismimi kullanarak, 'Ebru hanım benim sürekli müşterim, sürekli benden alıyor' demiş. Aslında alakası yok. Herkesi bu şekilde dolandırmış. Ben mağdur oldum. Başkaları da olmasın. Bunlar galiba 5-6 kişiler, insanları bu şekilde kandırıyorlar. Böyle mağdur olan çok kişi var, ama utandıkları için ortaya çıkmak istemiyorlar. Her apartmandan mağdur olan en az 3-5 kişi var" dedi.