Arkadaşlarını eve kilitleyip ateşe verdiler! Kayseri'de kan donduran olay
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda aynı evde kalan 6 genç arasında kavga çıktı. Evi ateşe veren gençler, kavga ettikleri 2 arkadaşının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 205 sokak üzerinde bulunan tek katlı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşlardan dördü, diğer iki genci darp etmeye başladı. Daha sonra evi ateşe veren 4 şüpheli, arkadaşlarının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle birlikte yangına müdahale edildi.
Evin penceresi ile demir korkuluk arasına sıkışan 2 kişi, korkuluk demirlerinin kesilmesiyle yanan evden çıkarıldı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla da yangın kontrol altına alındı.
Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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