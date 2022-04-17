Arkadaşlarını eve kilitleyip ateşe verdiler! Kayseri’de kan donduran olay

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 205 sokak üzerinde bulunan tek katlı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşlardan dördü, diğer iki genci darp etmeye başladı. Daha sonra evi ateşe veren 4 şüpheli, arkadaşlarının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı.