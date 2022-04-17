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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildiğini açıkladı. Yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

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