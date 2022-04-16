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Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sahte dolar tuzağı

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta, kimliği belirsiz kişiler, sosyal medya üzerinden satılan elektronik eşyaları sahte dolar ile aldı. Ürünlerini satan vatandaşlar, döviz bürosuna gidince gerçeği öğrenirken, şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

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