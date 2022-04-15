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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şahıs tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şahıs tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticaretiyle uğraştıkları öne sürülen ve emniyet güçleri tarafından yakalanan iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

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