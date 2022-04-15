Konya’daki taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Cinsel istismarda bulunup çıplak videosunu çekmişlerdi

ÇIRILÇIPLAK SOYUP VİDEOYA ÇEKTİLER

Olay gecesi önemli bir konu konuşacağını söyleyip beni dışarı çağırdı. Dışarı çıkınca iki kadın saklandığı yerden çıkıp beni zorla araca bindirdi. Bıçak dayayıp, sesimi çıkarmamam istendi. Eve getirdiklerinde elimi kolumu bağladılar. Sevgilisi ile bir ilişkim olmadığını söylememe, haklı olmama rağmen özür dilediysem de fayda etmedi. Sara D. bana işkence yapmayı sürdürdü. Çırılçıplak soyup videoya çektiler.

YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER

Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Ne kadar yalvarsam da bırakmadılar. Beni tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular. Bu bizim imzamız diyerek göğsüme bıçakla imza attılar. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim" dedi.