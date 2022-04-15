Son dakika: Bursalı Robin Hood yine ortaya çıktı: 3 mahallenin borcunu ödedi





Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" şeklinde konuştu.