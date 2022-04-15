Denizlerde av yasağı başladı! Av yasağı ne zaman sona erecek?

7 AYLIK SÜREDE OLMADI

1 Eylül 2021'de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, 7 aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı. Palamut, mezgit ve istavritte beklenen avcılık olmadı

Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.