Dünyanın en güzel kokusu belli oldu! Anne sütüne yakınlık hissi veriyor! İşte yüzlerce kişinin ankette verdiği yanıt...

ANNE SÜTÜNE YAKIN

Avrupada yapılan araştırmalarda anne sütüne yakınlık hissi verdiği için çocukların vanilyaya ayrı bir düştüklük gösterdiğini görüyorlar, emlak sektöründe, vaniya yuvayı haneyi evi hatırlattığı için alımı daha kolaylaştırıyor.