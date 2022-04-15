Dünyanın en güzel kokusu belli oldu! Anne sütüne yakınlık hissi veriyor! İşte yüzlerce kişinin ankette verdiği yanıt...
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada insanlara en beğendikleri koku türü soruldu. Yüzlerce kişinin katıldığı ankette çoğunluk aynı yanıtı verirken, Koku Uzmanı Bihter Türkkan Ergül bu seçimin nedenini değerlendirdi. Peki dünyanın en güzel kokusu hangisi? İşte detaylar...
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen araştırmada, insanların beğendiği veya beğenmediği koku türleri belirlendi.
Farklı kültürlerden oluşan 280 kişiye rastgele sıralanmış kokular koklatıldı.
Sonuçlara göre en sevilen koku vanilya oldu.
KOKU UZMANI BİHTER TÜRKKAN ERGÜL: VANİLYA KOKUSUNUN YUVAYI HATIRLATIYOR
Yapılan araştırmalar özellikle bebeklerin vanilya kokusuna tepki verdikleri gözlemleniyor. emme tepkisi olmayan bebeklerde vanilya koklandığında süte emme refleksi gösterdiğini görüyorlar.
ANNE SÜTÜNE YAKIN
Avrupada yapılan araştırmalarda anne sütüne yakınlık hissi verdiği için çocukların vanilyaya ayrı bir düştüklük gösterdiğini görüyorlar, emlak sektöründe, vaniya yuvayı haneyi evi hatırlattığı için alımı daha kolaylaştırıyor.
RİSK TAŞIMAYAN BİR KOKU
Vanilya risk taşımayan bir kokudur. vanilya dürtüleri daha sıcak güvende eminlik duyguları verdiğine dair bir çok araştırmalar var.
ÇOK SAYIDA ALANDA KARŞIMIZA ÇIKIYOR
Vanilya mutfaktan kozmetiğe güzellikten, kozmatik malzemelerine kadar bir çok noktada karşımıza çıkıyor. Risk taşımasını istemediğimiz parfümelrde genellikle vanilyayı biraz daha fazla kullanırız. Mutfakta kullandığımız vanilya bu şekildedir.
HEM KADIN HEM ERKEK KOKUSU
Parfümde ise hem hadın hem erkek hem oda kokusu olarak kullanabilirsiniz.
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