Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler neler? Kadir Gecesi yapılacak dua ve ibadetler

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İslam'a göre Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Kadir Gecesi ile ilgili olarak da Hz. Muhammed (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." Kadir Gecesi'ni ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecenin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler neler? İşte Kadir Gecesi yapılacak dua ve ibadetler...

KADİR GECESİ NE ZAMAN? 2022

Ramazan ayının 27'nci gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edecek.