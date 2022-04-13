Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında bayılan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada





"ŞEKER HASTASIYMIŞ GALİBA, DİREKSİYONDA BAYILMIŞ"

Kaza anını gören Ekrem Sezgin, "Sabah saat 10.00 sıralarında hızlı bir araba arka kapısı açık şekilde gelip önce minibüse vurdu daha sonra önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı tarafta ki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış galiba, direksiyonda bayılmış o şekilde kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi, biraz kadın şoktaydı. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.