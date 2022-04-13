13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında bayılan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada

Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında bayılan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
ABONE OL
Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında bayılan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde şoförünün rahatsızlanmasının ardından otomobil kontrolden çıktı. Araç, önce duraktan çıkan minibüse çarptı ardından da karşıdan gelen cip ile burun buruna çarpıştı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sularında İstanbul Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Kirişhane Caddesi'nde gerçekleşti.

DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI

İddiaya göre hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı. Otomobil önce duraktan çıkan yolcu minibüsüne daha sonra da karşı şeritten gelen cipe çarptı. Rahatsızlanan vatandaşın şeker hastası olduğu öğrenildi.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI

Kazada, sürücüsünün rahatsızlandığı otomobilde bulunan 1 çocuk 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastaneye sevk edildi.



"ŞEKER HASTASIYMIŞ GALİBA, DİREKSİYONDA BAYILMIŞ"

Kaza anını gören Ekrem Sezgin, "Sabah saat 10.00 sıralarında hızlı bir araba arka kapısı açık şekilde gelip önce minibüse vurdu daha sonra önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı tarafta ki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış galiba, direksiyonda bayılmış o şekilde kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi, biraz kadın şoktaydı. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada ÜMRANİYE’DE SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANAN ARAÇ MİNİBÜSE VE CİPE ÇARPTI! O ANLAR KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA