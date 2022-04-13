Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında bayılan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde şoförünün rahatsızlanmasının ardından otomobil kontrolden çıktı. Araç, önce duraktan çıkan minibüse çarptı ardından da karşıdan gelen cip ile burun buruna çarpıştı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sularında İstanbul Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Kirişhane Caddesi'nde gerçekleşti.
DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI
İddiaya göre hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı. Otomobil önce duraktan çıkan yolcu minibüsüne daha sonra da karşı şeritten gelen cipe çarptı. Rahatsızlanan vatandaşın şeker hastası olduğu öğrenildi.
1'İ ÇOCUK 3 YARALI
Kazada, sürücüsünün rahatsızlandığı otomobilde bulunan 1 çocuk 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastaneye sevk edildi.
"ŞEKER HASTASIYMIŞ GALİBA, DİREKSİYONDA BAYILMIŞ"
Kaza anını gören Ekrem Sezgin, "Sabah saat 10.00 sıralarında hızlı bir araba arka kapısı açık şekilde gelip önce minibüse vurdu daha sonra önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı tarafta ki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış galiba, direksiyonda bayılmış o şekilde kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi, biraz kadın şoktaydı. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.
Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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