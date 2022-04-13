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Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınan Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirmişti. Prof. Dr. Beyaz son yolculuğuna uğurlandı.

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