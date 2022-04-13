Sigortacı genç çiftten 9 milyonluk vurgun! Lüks hayatları yakalattı: 357 yıl hapisleri isteniyor

9 MİLYONU KENDİ HESAPLARINA GEÇİRDİLER

İddianamede, çiftin yaptığı para transferlerini inceleyen bilirkişi, 21 müştekiden dövizler de dahil edildiğinde toplamda 15 milyon 813 bin 635 TL para toplandığını, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmını müştekilere geri gönderildiğini, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar (998 bin 764 TL) ve 138 bin euro (2 milyon 202 bin 422 TL) olmak üzere toplamda 9 milyon 131 bin 997 TL'lik kısmının ise şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiğini belirledi.