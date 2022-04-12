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Gaziantep’te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Gaziantep’te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu

Gaziantep Yavuzeli’nde hafif ticari araç, traktöre çarparak takla attı. Kaza sonucu traktörde ve araçta olan dört şahıs yola savrularak yaralandı. Emniyet güçlerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolunun Karabey Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bekir S. hakimiyetindeki 58 AAH 416 plakalı Ford marka hafif ticari araç, aynı yönde hareket eden Cumali K. hakimiyetindeki 27 VB 958 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters dönerken, 2 kişinin bulunduğu traktör de yoldan çıktı.

Kazada traktörden fırlayan baba ve oğul ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Zamanla yarışan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YOLA SAVRULDU

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