Gaziantep’te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yola savruldu
YAŞAM İHA
Gaziantep Yavuzeli’nde hafif ticari araç, traktöre çarparak takla attı. Kaza sonucu traktörde ve araçta olan dört şahıs yola savrularak yaralandı. Emniyet güçlerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters dönerken, 2 kişinin bulunduğu traktör de yoldan çıktı.
Kazada traktörden fırlayan baba ve oğul ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Zamanla yarışan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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