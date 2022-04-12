Bir aile dramı! Genç adam eşinin ayaklarına sıktıktan sonra intihar etti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçen yıl Samet Tolay'ın (28), ormanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Olayın intihar olduğu tespit edildi. Samet Tolay'ın intiharı öncesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Tolay'ın başına silah dayayıp, "Seni öldüreceğim, daha sonra kendimi öldüreceğim" diyerek tabancayla ayaklarına doğru ateş ettiği ortaya çıktı.
Olay, 11 Nisan 2021'de Kartepe Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Tolay, boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Tolay ve ailesiyle evde buluşup boşanma sürecini konuştu. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Samet Tolay, akrabası İsmail Tolay ve eşi Yasemin Tolay ile otomobile binip uzaklaştı. Evden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda, Samet Tolay tabancasıyla başına ateş etti. Yaralanan Tolay, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonunda, olayın intihar olduğuna karar verildi. Olay sırasında Samet Tolay'ın yanındaki eşi Yasemin Tolay ve akrabası İsmail Tolay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Samet Tolay'ın boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Tolay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yasemin Tolay'ın ifadesinde, "Samet ve akrabalarıyla evde buluştuk, konuştuktan sonra Samet'e ait otomobille evden ayrıldık. Yanımızda İsmail de vardı. Samet, telefonumu almak istedi, ben de vermeyince sinirlendi. Bir süre ilerledikten sonra Samet arabayı durdurdu, İsmail'e gitmesini söyledi ve daha sonra beni araçtan indirip silahı kafama dayadı, ayaklarıma doğru ateş etti. Daha sonra oradan uzaklaştım, bir silah sesi daha duyunca geri geldim ve Samet kendini vurmuştu. Ben de 112 Acil'i aradım" dediği öğrenildi.
EŞİNİ DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
İsmail Tolay da savcılığa verdiği ifadesinde, Samet'in intihar etmeden önce eşini darbedip tehdit ettiğini öne sürerek, "Yasemin ile araları kötüydü. Daha önce boşanıp tekrar evlenmişlerdi. İkisini yalnız bırakmamak için onlarla birlikte araca bindim. Seyir halindeyken Samet, Yasemin'e, 'Seni öldüreceğim, en son kendimi öldüreceğim' dedi. Elindeki silahı Yasemin'in kafasına dayadı, tokat attı. Yasemin'e doğru ateş etti ama isabet ettiremedi. Biz kaçtıktan sonra 50 metre uzaklaştı ve başına ateş etti" dedi.
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