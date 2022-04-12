Bir aile dramı! Genç adam eşinin ayaklarına sıktıktan sonra intihar etti

EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Samet Tolay'ın boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Tolay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yasemin Tolay'ın ifadesinde, "Samet ve akrabalarıyla evde buluştuk, konuştuktan sonra Samet'e ait otomobille evden ayrıldık. Yanımızda İsmail de vardı. Samet, telefonumu almak istedi, ben de vermeyince sinirlendi. Bir süre ilerledikten sonra Samet arabayı durdurdu, İsmail'e gitmesini söyledi ve daha sonra beni araçtan indirip silahı kafama dayadı, ayaklarıma doğru ateş etti. Daha sonra oradan uzaklaştım, bir silah sesi daha duyunca geri geldim ve Samet kendini vurmuştu. Ben de 112 Acil'i aradım" dediği öğrenildi.