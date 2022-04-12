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Heyelan nedeniyle kapanmıştı! Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Heyelan nedeniyle kapanmıştı! Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de eriyen karın ardından oluşan heyelan sonucu kapanan Abant ve Samandere Şelalesi bağlantı yolu, ekiplerin iki günlük çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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