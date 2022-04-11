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Son dakika: Bitlis'te minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Bitlis’te minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

Son dakika haberine göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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