Sakarya'da servis minibüsü refüjde asılı kaldı: 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-650 kara yolundaki kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, Geyve ve Adapazarı'ndaki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafiğin yaklaşık bir saat kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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