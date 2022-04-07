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Sakarya'da servis minibüsü refüjde asılı kaldı: 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Sakarya’da servis minibüsü refüjde asılı kaldı: 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-650 kara yolundaki kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden S.Y. idaresindeki 54 YV 425 plakalı işçi servisi, Karaçam mevkisinde beton refüje çarptı. Refüjde asılı kalan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, Geyve ve Adapazarı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafiğin yaklaşık bir saat kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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