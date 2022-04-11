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Cennet Koyu’nu çöplüğe çeviren şahsı o kağıt yakalattı! 30 bin TL ceza yazıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Cennet Koyu’nu çöplüğe çeviren şahsı o kağıt yakalattı! 30 bin TL ceza yazıldı

Muğla Bodrum’da bulunan Cennet Koyu ormanlık alana pek çok atık ve inşaat malzemeleri döküldü. Belediye ekipleri atık malzemeler arasındaki bir kargo kolisinin üzerindeki adresten çevre kirliliğine sebep olan zanlıyı tespit ederek 30 bin TL para cezası uyguladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde çevre kontrolü yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık bölgeye karton ve naylon poşetler içinde inşaat malzemesi ile ambalaj atıkları atıldığını gördü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, tiner, boya ile akü gibi yanıcı maddeler olduğunu belirlerken, atıkların kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

KARGO KOLİSİNİN ÜZERİNDEKİ ADRES YAKALATTI

Bu kapsamada, atıklar üzerindeki kargo kolisinin üzerinde yazılı adres ve isme bakarak çevre kirliliğine yol açan kişinin kimliği ve adresi saptandı.

30 BİN TL CEZA

Lüks bir villada yaşayan şüpheliye, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi.

Ormana bırakılan atıklar ise belediye ekipleri tarafından toplatıldı.

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