Bursa’da 1 genç kızı 2 kız kardeş öldüresiye dövmüşlerdi! Sebepleri hayrete düşürdü
Bursa'da geçen günlerde 3 kızın kavgasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve oldukça tepki toplamıştı. Parkta tartıştıkları 17 yaşındaki İ.G. isimli kızı döven kız kardeşler, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, ifade veren kardeşlerin genç kıza saldırma sebebi dehşete düşürdü. İşte ayrıntılar…
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi, Kanarya Caddesi'ndeki parkta geçen hafta yaşanan kavgada, 19 yaşındaki F.Ç. adlı kız ile 14 yaşındaki kardeşi A.Ç., tartıştıkları İ.G.'yi, tekme ve yumruk darbeleriyle yere yatırıp üstüne çıkarak dövdü.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Cep telefonu ile de kaydedilen kavga, parktan geçen bir kişinin müdahalesiyle son buldu.
KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen F.Ç. ile kız kardeşi A.Ç.'yi gözaltına aldı.
'PES' DEDİRTEN SEBEP
Polise ifade veren şüpheliler, genç kızı yan baktığı için dövdüklerini söyledi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. savcılıkça, nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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