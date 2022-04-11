Enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'da, yatsı namazının akabinde teravih namazı eda ediliyor. Bazı camilerde belirli günlerde ise enderun usulü teravih namazı idrak ediliyor. Enderun teravih namazı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak? İşte haberin detayları...

ENDERUN TERAVİH NEDİR VE NASIL KILINIR?

1831 yılının Ramazan ayında, musikişinas padişahlardan Sultan 2. Mahmud'un da bulunduğu, müezzinliğini Türk musikisinin dahi ismi Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin yaptığı, saray baş imamı Zeynel Abidin Efendi'nin kıldırdığı teravih, enderun usulünün ilk örneğiydi.