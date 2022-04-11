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Enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak?

Enderun usulü teravih nasıl kılınır? İsmini Osmanlı'daki Enderun Mektebi'nden alan enderun usulü teravih, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının en çok aranılanları arasında yer aldı. Ramazan'ın belirli günlerinde eda edilen enderun usulü teravih namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak? İşte cevaplar...

Enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'da, yatsı namazının akabinde teravih namazı eda ediliyor. Bazı camilerde belirli günlerde ise enderun usulü teravih namazı idrak ediliyor. Enderun teravih namazı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak? İşte haberin detayları...

ENDERUN TERAVİH NEDİR VE NASIL KILINIR?

1831 yılının Ramazan ayında, musikişinas padişahlardan Sultan 2. Mahmud'un da bulunduğu, müezzinliğini Türk musikisinin dahi ismi Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin yaptığı, saray baş imamı Zeynel Abidin Efendi'nin kıldırdığı teravih, enderun usulünün ilk örneğiydi.

Enderun usulü teravihin özelliği, namazın her 4 rekatının, Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlardaki ilahilerle de süslenmesi.

İmamın takip edeceği makamlardan her 4 rekatta bir Ramazan'ın ruhuna uygun, namazın huşu ve coşkusunu artırmak için dinlenme anlamına gelen tervihalarda ise eğitimli ve güzel sesli müezzinler topluluğunca ilahilerin okunması adetine "Cumhur Müezzinliği" ismi veriliyor. Saray dışında en çok Eyüpsultan Camisi'nde kılınıyor olması sebebiyle de bestekarların "Eyyübi" lakabını taşıdığı belirtiliyor.

Osmanlı'nın köklü geleneklerinden enderun teravihte, öncelikle müezzinin getirdiği kamet ile yatsı namazının "hicaz" veya "uşşak" makamında kılınacağı belirleniyor. Namaz kılınırken baş müezzinin makamlar arasındaki geçişi salavat çekerek yaptığı enderun teravihte, imam baş müezzinin makamından 4 rekat kıldırıyor, yine aynı makamdan ilahi okunuyor. Tekrar baş müezzin diğer makamdan salavat getirerek, imamın o makamdan namazı kıldırmasını sağlıyor.

Makamları klasik Türk musikisinin en önemli ismi olan Itri'ye dayanan enderun usulü teravihte en çok "hicaz", "segah", "isfahan", "uşşak" ve "acemaşiran" makamları kullanılırken, vitir namazı "segah" makamında kılınıyor.

ENDERUN TERAVİH HANGİ CAMİLERDE?

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının kadim saray geleneği "enderun usulü teravih", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı sıra 34 camide uygulanacak.

Buna göre; Bağcılar'da Çiftlik Demircan Camisi'nde, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisi'nde, Beylikdüzü'nde Fatih Sultan Mehmet Camisi, Hz. Ebubekir Camisi, Mevlana Camisi ve Gürpınar Merkez Camisi'nde, Eyüpsultan'da Eyüp Sultan Camisi'nde, Fatih'te Fatih Camisi ile Sultan Ahmet Camisi'nde, Kartal'da Erenler Camisi'nde, Küçükçekmece'de Yavuz Selim Camisi ve Mehmet Akif Camisi'nde, Maltepe'de Çınar Camisi'nde, Sancaktepe'de Ebubekir Sıddık Camisi, Fatma Fitnat Hanım Camisi ve Hacı Hakkı Çolak Camisi'nde, Sarıyer'de Hamid-i Evvel Camisi'nde, Şişli'de Mecidiyeköy Merkez Camisi, Şişli Camisi, Çiftecevizler Camisi, Muradiye Camisi, Filiz Camisi ve Teşvikiye Camisi'nde, Üsküdar'da Kirazlıtepe Büyük Cami, Kuba Camisi, Hacı Nuri Topbaş Camisi, Yavuz Selim Camisi, Güzeltepe Birlik Camisi, Valide-i Atik Camisi, İmam-ı Azam Camisi ve Valide-i Cedid Camisi'nde, Zeytinburnu'nda ise Seyitnizam Camisi, Ulu Cami ve Tepebağ Dutluk Camisi'nde ramazanın belirli günlerinde enderun usulü teravih namazı eda edilecek.

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