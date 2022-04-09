09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da iki genç kız bir genç kızın üzerine çıkıp tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

Bursa’da iki genç kız bir genç kızın üzerine çıkıp tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
Bursa’da iki genç kız bir genç kızın üzerine çıkıp tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

Bursa'da 2 genç kız bir genç kıza İnegöl ilçesindeki bir parkta tekme tokat saldırdı. O anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Emniyet güçleri saldırganları arıyor.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir parkta yaşandı. Daha isimleri tespit edilemeyen iki genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

YERE DÜŞTÜ YERDE SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Kızlar, aldığı darbelerle yere düşen genç kıza tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler gelmeye başladı.

Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.

Genç kızı öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada GENÇ KIZI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER! O ANLAR KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA