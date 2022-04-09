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Soma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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Soma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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