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Bahçelievler’de müteahhidin pes dedirten skandalı bakın nasıl ortaya çıktı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Bahçelievler’de müteahhidin pes dedirten skandalı bakın nasıl ortaya çıktı?

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşümde yıkımı yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı gün yüzüne çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bina arasında tek duvar olduğu ve öteki binanın duvarı olmadığı belirlendi.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'ta yaşandı.

Özel bir yapı firması, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini ifade ederek, yıkmaya başladı.

Yıkım yapılan binanın yanındaki öteki binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü. 2 gündür yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten bina sakinleri mağdur olduklarını öne sürdü.

"ARKADAŞTAN DUYDUM YIKILACAĞINI"

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, "Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00'inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00'da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar" açıklamasında bulundu.

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