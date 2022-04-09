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Kataloglu fuhuş çetesine rekor hapis cezası istemi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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Kataloglu fuhuş çetesine rekor hapis cezası istemi!

Ankara'da, iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran 3'ü tutuklu, 5 kişilik çeteye, her mağdur için ayrı ayrı ceza istenerek 336'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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