Edirne'de çevre katliamı! Başkana şikayet ettiler "zararsız" dedi
Edirne’de tarlaları zifte bulayan asfalt şantiyesinin ÇED raporu olmadığı ortaya çıktı. Bakanlık idari soruşturma başlattı. Muhtar Üstün, tesisi belediyeye şikâyet ettiklerini ancak Başkan Gürkan’ın “Zararsız” diyerek denetim yapmadığını söyledi
Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk "Söz konusu olan tesisin Çevre Etki Değerlendirme Raporu (CED) olmaksızın faaliyete başladığı tespit edildi. İdari süreçler başlatıldı" dedi.
Felaketin meydana geldiği Hasanağa köyünün muhtarı Mehmet Üstün, şantiyenin Edirne Belediyesi mücavir alanında kaldığını belirterek "Daha önce başka bir çevre sorununu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a götürdüm. Görüşme sırasında bu şantiyeyi gündeme getirdim. Gürkan 'Zararsız bir asfalt malzemesi depolama yeri' dedi. Keşke daha sıkı denetlenseydi" diye konuştu.
Daha önce Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı arasındaki karayolunun yapımıyla ilgili olarak Karayolları tarafından kullanılan ancak yolun tamamlanması sonucunda terk edilen şantiye, kısa bir süre önce özel bir firma tarafından kullanılmaya başlandığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...
- Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi
- esube. iskur.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 6-7 Nisan kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı il il kura sonuç listesi yayımlandı mı?
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...
- En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi Nisan'da mı, Mayıs'ta mı verilecek?
- İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz