Edirne'de çevre katliamı! Başkana şikayet ettiler "zararsız" dedi

Daha önce Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı arasındaki karayolunun yapımıyla ilgili olarak Karayolları tarafından kullanılan ancak yolun tamamlanması sonucunda terk edilen şantiye, kısa bir süre önce özel bir firma tarafından kullanılmaya başlandığı öğrenildi.

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