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Söke'de korkutan yangın! 6 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Söke’de korkutan yangın! 6 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre: Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

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