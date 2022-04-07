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Yol verme kavgasında gözü dönen sürücü arabasının üstüne çıkıp minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Yol verme kavgasında gözü dönen sürücü arabasının üstüne çıkıp minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

Bursa'da yol verme meselesinden 2 sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen sürücü, kendi otomobilinin tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı.

GÖZÜ DÖNDÜ! ARABASININ TAVANINA ÇIKIP TEKMELER SAVURDU

Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü otomobilin üstünden indirildi. Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arabanın üstüne çıkıp minibüsçüye tekme attı ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKIP MİNİBÜSÇÜYE TEKME ATTI
Taksiciye uçan tekmeli saldırı kamerada TAKSİCİYE UÇAN TEKMELİ SALDIRI KAMERADA
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