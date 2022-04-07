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Inbusiness Dergisi ile Vodafone Business işbirliğinde gerçekleşen Future Of Technology webinar serisi sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Inbusiness Dergisi ile Vodafone Business işbirliğinde gerçekleşen Future Of Technology webinar serisi sürüyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun ‘Geleceği Oku, Bugünü Anla’ sloganıyla sektörün ezber bozan ekonomi dergisi INBUSINESS, Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology webinar serisi bugün devam ediyor. Saat 10.00'da başlayan webinar, saat 12:30'a kadar sürecek.

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