Kadıköy’de vatandaşla taksici yol verme kavgasında birbirine girdi! Uçan tekmeli saldırı kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde trafikte hareket halindeki taksici ile araç şoförü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, tekmeler, yumruklar konuştu. Araç şoförünün taksiciye uçan tekmeyle saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı.
UÇAN TEKMEYLE SALDIRDI
Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı.
Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu.
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