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Hatay'da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Hatay’da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltında

Hatay'ın Antakya ilçesinde 350 litre sahte içki ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

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